روسيا – أكد رئيس قسم أمراض القلب في مستشفى قدامى الحرب بموسكو، سيرغي إيفانوف، إن ضغط الدم المرتفع قد يسبب الوفاة في ريعان الشباب.

جاء ذلك على لسانه في حديث أدلى به لإذاعة “هنا موسكو” الروسية.

وحسب الطبيب، فإن ضغط الدم المرتفع يؤثر سلبا على أعضاء الإنسان الهامة وبالدرجة الأولى على أمراض الدماغ والقلب والكلى.

كما يؤدي ضغط الدم المرتفع إلى العديد من المشاكل. وعلى سبيل المثال انخفاض القدرات الذهنية للإنسان.

وأضاف، إيفانوف، إن ارتفاع ضغط الدم هو السبب الأول لتطور مرض قصور القلب المزمن حيث تحدث تغيرات مورفولوجية في القلب، ثم تبدأ وظيفة الضخ في الانكماش.

وقال:” في حال عدم الاهتمام بصحتك قد تظهر علامات أولى للمرض في السن المبكرة.

يذكر أن الطبيب والإعلامي الروسي، ألكسندر مياسنيكوف، كان قد أعلن في وقت سابق أنه في حال المعاناة من ارتفاع ضغط الدم لا يسمح بالوزن الزائد والنظام الغذائي غير الصحي. ودعا الطبيب إلى استثناء الأطعمة الدسمة والتقليل من تناول الملح والسكر.

المصدر: نوفوستي

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