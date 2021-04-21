ليبيا – قال نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق عبد الحفيظ غوقة إنه منذ منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في منتصف الشهر الماضي وطبقًا لخارطة الطريق، فإن كل صلاحيات (الوفاق والمؤقتة) تعود للحكومة الجديدة.

غوقة في مداخلة له عبر برنامج “البلاد” الذي بث على قناة “218NEWS” أضاف أنه لم يعد هناك مبرر للبطء في إنجاز المهام المطلوبة من حكومة الوحدة، حيث مر أكثر من شهر ولم يتم رؤية أي إنجاز لهذه الحكومة سواء على المستوى المحلي أو الداخلي للمضي في تحقيق ما جاء في خارطة الطريق.

وتابع غوقة: “لاحظنا أن كل اهتمام حكومة الوحدة الوطنية منصب على الزيارات الخارجية التي من وجهة نظري لا مبرر لها. هي معنية بالمسار الداخلي وتهيئة الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمعيشية للذهاب إلى الانتخابات والانخراط في عملية المصالحة الوطنية، طبقًا لما جاء في خارطة الطريق”.

وأعرب غوقة عن أسفه لأن الحكومة لم تنجز أي شيء مما تعهدت به؛ رغم أنها تحظى بدعم محلي ودولي، مطالبًا بالالتفات إلى الداخل وإذا لم تفعل سيكون الذهاب إلى الانتخابات مستحيل.

واعتبر غوقة أن حكومة الوفاق الوطني ورطت الدولة الليبية في إنشاء أجسام غير شرعية مثل قوة دعم الاستقرار وجهاز الردع الذي منحته صلاحيات وزارة الداخلية، بدلًا من العمل وفقًا للاتفاق السياسي على حل تلك المجموعات المسلحة.

وأضاف: “كان يجب على حكومة الوحدة الوطنية معالجة هذا الملف وتقوية أجهزة الداخلية كوزارة سيادية”.

وأعرب غوقة عن تخوفه من استمرار حكومة الوحدة الوطنية في نفس النهج السابق من إهمال الأجهزة الأمنية ودعم المجموعات المسلحة.

وبالنسبة للاتفاقيات التي ربما أبرمتها حكومة الوحدة الوطنية، قال غوقة: “أعتقد في ذلك تعدٍ على ما جاء في خارطة الطريق التي حددت صلاحيات الحكومة التي أسمتها المرحلة التمهيدية، والتي لا تتجاوز العشرة أشهر”.

وأردف: “مجلس النواب يجب أن يراقب أداء الحكومة والاطلاع على ما يتم خلال هذه الزيارات الدولية وما قدمته للداخل الليبي”.

ورأى غوقة أن الضغط الدولي مهم، خاصة في مسألة الذهاب إلى الانتخابات، وأيضًا قرار مجلس الأمن الذي يدعو السلطات المؤقتة الحكومة، والمجلس الرئاسي يدفع أن تلتزم هذه السلطات بالموعد، وأن تعمل على تهيئة كل الأوضاع لإجراء الانتخابات، وبشكل عام الليبيون يريدون تغيير هذا المشهد البائس بكامله منذ العام 2014 والذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، على حد تعبيره.

غوقة رأى أنه ووفق معطيات الواقع قد لا يكون هناك إمكانية للذهاب إلى الانتخابات.

Share and Enjoy ! 0 Shares