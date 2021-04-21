في اتصال مع الرئيس الصيني.. ولي العهد السعودي يعلن العمل على قمة سنوية تكون الصين فيها “شريكا رئيسا”

في اتصال مع الرئيس الصيني.. ولي العهد السعودي يعلن العمل على قمة سنوية تكون الصين فيها “شريكا رئيسا”

السعودية – استعرض ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”.

وتناول الاتصال استعراض مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر لمواجهة التحديات البيئية في المنطقة وما ستسهم به هاتان المبادرتان في تحقيق المستهدفات العالمية لمكافحة التغير المناخي، ودورهما المؤثر في رفع مستوى جودة الحياة في المنطقة والعالم أجمع.

ولفت محمد بن سلمان إلى أن المملكة تعمل على تنظيم قمة سنوية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر بحضور القادة والمسؤولين في المجال البيئي، مشيرا إلى أن الصين ستكون شريكا رئيسا للمبادرة.

في الجهة المقابلة، عبر الرئيس الصيني عن دعم بلاده لهاتين المبادرتين، لافتا إلى أهمية مساندتها من قبل المجتمع الدول.

هذا وتم استعراض أوجه العلاقات السعودية الصينية، ومجالات التعاون الثنائي وفرص تطويرها في مختلف القطاعات.

المصدر: “واس”

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