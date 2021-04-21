إنجلترا – تقدم جون هنري مالك ليفربول الرئيسي باعتذار إلى المشجعين والمدرب يورغن كلوب الأربعاء بسبب الارتباك الناجم عن إعلان المشاركة في دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم.

وقال هنري في مقطع فيديو عبر موقع النادي: “أنا آسف، وأنا وحدي المسؤول عن هذه الأجواء السلبية غير الضرورية في اليومين الأخيرين.

“هذا شيء لن أنساه، وهذا يظهر القوة التي تمتلكها الجماهير اليوم، وستستمر في امتلاكها عن حق”.

وكان ليفربول ضمن ستة أندية إنجليزية أعلنت تأسيس دوري السوبر الأحد الماضي، قبل التراجع أمس الثلاثاء وسط عاصفة من الاعتراضات من المشجعين واللاعبين والمدربين والحكومات، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي “يويفا” والاتحاد الدولي “فيفا”.

المصدر: “رويترز”

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