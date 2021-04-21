الهند – أكد مسؤول في وزارة التجارة الهندية، امس إن بلاده لا ترى أي منطق في وضع الولايات المتحدة للعملة الهندية على قائمة مراقبة للمتلاعبين بالعملة.

وقال وكيل وزارة التجارة الهندي، أنوب واداوان، للصحفيين: “لا أفهم أي منطق اقتصادي لهذا الإجراء الأمريكي، إذ أن البنك المركزي الهندي يتبع سياسة تسمح بتحركات العملة على أساس قوى السوق”.

في الأسبوع الماضي، وضعت وزارة الخزانة الأمريكية الهند وعشرة اقتصادات أخرى، منها سنغافورة وتايلاند والمكسيك، على “قائمة مراقبة”، قائلة إن ممارسات العملة بهذه البلدان تتطلب اهتماما وثيقا.

المصدر: رويترز

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