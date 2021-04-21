روسيا – أكدت السفارة المصرية في روسيا اقتراب استئناف رحلات الطيران العارض من روسيا إلى منتجعات شرم الشيخ والغردقة.

ووفقا لمنظمي الرحلات الروسية 45% من حجوزات الروس لعطلة مايو ذهب لصالح مصر، ثم الإمارات 29% ، المالديف 17% وروسيا 9%.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، قد أعلن اليوم الثلاثاء، أن استئناف رحلات الطيران العارض “تشارتر” من روسيا إلى منتجعي الغردقة وشرم الشيخ في مصر سيتم قريبا.

وردا على سؤال بهذا الخصوص، قال بوغدانوف للصحفيين: “كل شيء يسير وفقا للخطة. في المستقبل القريب سيتم الإعلان، سيتم الإعلان على مستوى مختلف”.

وأشار بوغدانوف إلى أنه خلال زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى مصر تم اتفاق بشكل مبدئي حول استئناف رحلات الطيران (العارض) إلى المنتجعات المصرية.

من جهته، قال مصدر لوكالة “إنترفاكس” الروسية، إنه من المتوقع استئناف رحلات الطيران العارض في العشر الثاني من شهر مايو المقبل.

المصدر: نوفوستي

Share and Enjoy ! 0 Shares