موريتانيا تستقبل أول سفن خط الشحن البحري المباشر مع الجزائر

موريتانيا تستقبل أول سفن خط الشحن البحري المباشر مع الجزائر

موريتانيا – وصلت امس الثلاثاء إلى ميناء العاصمة الموريتانية نواكشوط أول سفينة نقل بحري جزائرية، ضمن أول رحلة لخط النقل البحري المباشر بين البلدين.

والسفينة التي تحمل اسم “إمدغاسن” تتمتع بطاقة شحن تقدر بألف حاوية، حملت على متنها في هذه الرحلة الأولى من نوعها مواد بناء تم تصنيعها في الجزائر.

وأفادت وزارة التجارة الموريتانية بأن “هذه الخطوة ستنشط المبادلات التجارية بين موريتانيا والجزائر على المستوى البحري، خاصة مع دخول اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية حيز التنفيذ”، مشيرة إلى أن “الرحلة ستكون دورية كل عشرين يوما”.

من جهته قال القائم بالأعمال في السفارة الجزائرية بنواكشوط يوسف كيشا إن “فتح هذا الخط البحري، الذي يعد أول خط مباشر نحو موريتانيا، ستكون بادرة خير بين البلدين ومنهما إلى الدول المجاورة لموريتانيا”.

ودشنت موريتانيا والجزائر عام 2018 أول معبر بري بينهما بعد اتفاق وقع في نواكشوط شهر نوفمبر 2017، وصدرت الجزائر من خلال هذا المعبر عدة شحنات تجارية نحو موريتانيا وعدد من الدول الإفريقية المجاورة لها.

وتعتبر موريتانيا بوابة مهمة للجزائر في ظل الاضطرابات الأمنية التي تشهدها جاراتها الأخرى، والتي تمنع فتح خط تصدير عبر هذه الدول.

المصدر: “صحراء ميديا” + وكالات

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