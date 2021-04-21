نشطاء يوزعون الماريجوانا في وسط نيويورك على من تلقوا لقاح كورونا

نشطاء يوزعون الماريجوانا في وسط نيويورك على من تلقوا لقاح كورونا

الولايات المتحدة – وزعت منظمة DCMJ غير الحكومية الأمريكية سجائر مع الماريجوانا مجانا في وسط نيويورك لمن تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا.

وقالت المنظمة إن الفعالية، التي جرت في ساحة يونيو سكوير، تهدف إلى تشجيع السكان على تلقي اللقاحات في إطار حملة التطعيم.

وأشارت في حديث لوكالة “نوفوستي” إلى أن أكثر من 4 آلاف شخص طلبوا الماريجوانا من النشطاء، لكن البعض كانوا يحاولون الخداع، حيث قدموا شهادات وجود الأجسام المضادة بدلا من شهادات التطعيم.

يذكر أن حاكم ولاية نيويورك أندرو كوومو وقع في أواخر مارس على قانون يسمح ببيع وتعاطي القنب للأغراض الطبية. ومسموح للسكان امتلاك كمية محدودة من القنب وتعاطيه في الأماكن العامة باستثناء الأماكن التي يحظر فيها التدخين بشكل عام.

ويحتفل الأمريكيون، وخاصة الشباب والطلبة، في 20 أبريل بما يسمونه بـ “اليوم الأخضر” أو “4.20”، وهو عيد غير رسمي لتدخين الماريجوانا.

المصدر: “نوفوستي”

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