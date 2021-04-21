ليبيا – انطلقت أمس الثلاثاء بعدد من العيادات المجمعة في مدينة بنغازي الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، التي استهدفت المسجلين بالمنظومة الخاصة بتسجيل المواطنين التي أطلقها المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

انطلاق الحملة جاء وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة بعد استلام مخازن الإمداد الطبي بالمنطقة الشرقية لجرعات لقاح كورونا المستجد، التي أشرف عليها وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي شخصيًا.

وأكد مدير إدارة الخدمات الصحية ببنغازي أن الحملة ستستمر خلال الأيام القادمة بحسب القوائم المسجلة، وبدوره شدد مدير عيادة خالد بن الوليد المجمعة على أن إقبال المواطنين اتسم بالجدية.

وزارة الصحة أكدت على أنه في اليوم الأول للتطعيم ضد فيروس كورونا أكثر من 70 شخصًا تلقى اللقاح بعيادة خالد بن الوليد المجمعة وحدها.

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