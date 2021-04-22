ليبيا – عقد وزير الإقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج اجتماعًا أمس الأربعاء مع رئيس مجلس إدارة مشروع شبكة ليبيا للتجارة محمد الدرويش، ضمّ وكيل الوزارة المكلف رجب خليل، وحضره لفيف من مديري الإدارات والمكاتب؛ لمناقشة خطة عمل مشروع شبكة ليبيا للتجارة، والعراقيل التي تواجه إستكمال المشروع.

الاجتماع استعرض بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة خطة عمل مشروع شبكة ليبيا للتجارة خلال المدة 2021 – 2023 والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه إدارة المشروع في استكمال مرحلة التنفيذ وسُبل تذليلها.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة تعمل على تفع دورها بالجهات التابعة لها، وستتخذ التدابير والإجراءات كافة لدعم إدارة مشروع شبكة ليبيا للتجارة؛ حتى تتمكن من القيام بمهامها وتنفيذ شبكة ليبيا للتجارة والمشروعاتالمرتبطة مع كافة الجهات ذات العلاقة.

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