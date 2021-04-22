ليبيا – قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني إن إيطاليا ستستمر في الوجود في ليبيا، مع مهمة المساعدة الثنائية، ومع التزام أقوى من أجل تأسيس القدرات القوية للسيطرة على الإقليم.

جوريني صرح وفقًا لوكالة “نوفا” الإيطالية خلال حديثه في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي، وذلك في إطار استطلاع لتقصي الحقائق بشأن السياسة الإيطالية من أجل السلام والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف أنه من خلال التوقيع في ديسمبر على اتفاقية مع وزير الدفاع حينها صلاح الدين النمروش جرى إنشاء طاولة دائمة مع السلطات العسكرية الليبية لتحديد ومتابعة برامج التدريب.

وأوضح أن الاتفاق يحدد مجالات للتعاون في مجال الصحة العسكرية والتدريب المتخصص وإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، وذلك مع آفاق ضمان المؤسسات الليبية الدعم الضروري لإعادة تنظيم قواتها الأمنية الموحدة في المستقبل.

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