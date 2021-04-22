الولايات المتحدة – استقرت أسعار الذهب، اليوم الخميس، قرب أعلى مستوى في شهرين عند 1800 دولار للأونصة في ظل تراجع الدولار الأمريكي ونزول عوائد الخزانة الأمريكية.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1790.88 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:43 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 25 فبراير الماضي عند 1797.67 دولار للأونصة.

فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنحو طفيف 0.1 بالمئة إلى 1791.20 دولار للأونصة.

وقال كايل رودا المحلل لدى “آي جي ماركتس” إنه “من الواضح أن ما يدعم الارتفاع (في الذهب) هو ديناميكية أدوات الخزانة الأمريكية، والتي تندفع هبوطا نوعا ما في الأجل القريب جدا”.

وأضاف أن انخفاضا دون 1.5 بالمئة للعوائد قد يرفع الذهب فوق 1800 دولار وهو مستوى نفسي مهم.

المصدر: رويترز

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