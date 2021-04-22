ليبيا – عقدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش اجتماعًا أمس الأربعاء مع رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك بحضور عدد من مستشاري الوزارة والديوان.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية رؤية وخطة عمل الوزارة في ترشيد الإنفاق وتنظيم عدد السفارات الليبية بالخارج، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات ترشيح الموظفين الدبلوماسيين للعمل في الخارج.

وناقش المجتمعون ملف الملاك للسفارات والبعثات الليبية بالخارج، وملاحظات الديوان حول قرارات الإيفاد الصادرة عن وزير الخارجية المفوض خلال عامي 2020- 2021.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على ضرورة تحديد آليات لتنفيذ الملاحظات التي أبداها الديوان على أداء عمل الوزارة.

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