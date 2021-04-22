ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره موقع “المونيتور” الإخباري الأميركي الضوء على جهود اليونان لإبعاد ليبيا عن الهيمنة التركية على مقدرات البلاد واستقلاليتها.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن إلى سلسلة الزيارات الرسمية التي قام بها قادة السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة إلى أنقرة وأثينا كشفت صعوبة نجاح هذه الجهود، ناقلًا عن رئيس حزب التغيير جمعة القماطي الموالي بشدة لتركيا قوله: إن زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الأخيرة لتركيا كانت في غاية الأهمية.

وبحسب القماطي تكمن الأهمية القصوى لهذه الزيارة في إظهار تركيا على إنها شريك لا غنى عنه لليبيا، فالدولتان ترتبطان بالتاريخ والثقافة ولهما علاقة إستراتيجية خاصة جدًا حسب زعمه، مبينًا إن طرابلس لن تضحي بشراكتها مع أنقرة من أجل دعم موعود في بروكسل من واحدة من أفقر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف القماطي بالقول: “نحن نعلم جيدًا أن الاتحاد الأوروبي منقسم ولن تستمع إيطاليا وألمانيا وفرنسا إلى اليونان؛ لأنها أبعد ما تكون عن العضو الأقوى، فكل دولة تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة، مؤكدًا أن صيغة جنيف “5+5” التي أقرت وقفًا دائمًا لإطلاق النار في ليبيا تحول دون تغيير أية اتفاقات أبرمها رئاسي الوفاق حسب زعمه.

وأشار القماطي إلى أن السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة غير قادرة على تغيير أي اتفاقيات أبرمها الرئاسي السابق حتى إجراء الانتخابات المقبلة، ما يعني أنه بات من شبه المؤكد عدم قدرة هذه السلطة على إبرام أي اتفاق مع اليونان خلال الفترة الانتقالية الحالية.

وتطرق التقرير إلى ما عبر عنه بالوضع الهش للغاية في ليبيا الذي يجعل الكثيرين لا يرجحون إجراء الانتخابات خلال العام الحالي، فيما رأى القماطي أن الاستحقاق الانتخابي لن يغير موقف تركيا من اتفاق 2019 البحري، وأن أي حكومة ليبيا حاضرة أو مستقبلية لن تضحي بالعلاقة الخاصة مع تركيا.

وأضاف القماطي: إنه إذا كان على الحكومات المستقبلية إبرام اتفاق مع اليونان فيجب أن يكون ذلك بتفهم ودعم دول أخرى في المنطقة مثل تركيا ومصر، فيما أشار التقرير إلى حالة تناقض واضحة أظهرتها زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لأنقرة ونظيرتها التي قام بها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى أثينا.

إلى ذلك أكد عضو البرلمان اليوناني عن حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم ديميتريس كيريديس أن رسالة أثينا إلى المنفي كانت واضحة، ومفادها إنه إذا أراد الليبيون إقامة علاقات كاملة مع الاتحاد الأوروبي فعليهم فعل شيء حيال تركيا والاتفاق البحري معها.

وأقرَّ كيريديس بأن نفوذ الاتحاد الأوروبي محدود في بعض الأحيان، مع أهمية عدم استبعاد الليبيين حق النقض الذي تتمتع به اليونان كعضو في الاتحاد الأوروبي الذي يعني إمكانية منع التمويل، ما يعني أنه لا يستطيع الليبيون تحمل علاقات سيئة مع الاتحاد في التجارة أو الاقتصاد.

ووصف كيريديس الوضع بالجامد بشكل أساسي إلى ما بعد الانتخابات الجديدة في البلاد، فالحكومة الحالية ضعيفة وهشة وتم تشكيلها بهدف إجراء الاستحقاق الانتخابي الذي سيتضح الوضع بشكل أكثر بعد القيام به، وهو ذات ما ذهبت إليه مصادر مقربة من حكومتي ليبيا واليونان فالمحادثات لت تثمر عن شيء حاليا.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن محاولة اليونان تأتي للاستفادة من عضويتها في الاتحاد الأوروبي لسحب السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة بعيدًا عن تركيا، في الوقت الذي قد يستوعب فيه الشريكان المتوسطيان للبلاد فرنسا ومصر وجودًا طويل الأمد لأنقرة في ليبيا.

ترجمة المرصد – خاص

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