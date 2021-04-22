إسبانيا – خرج فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في حوار ناري للحديث على انهيار مشروع دوري السوبر الأوروبي “السوبر ليغ” الذي كان يرأسه، بعد أقل من 24 ساعة من تجميد مشروع، عقب انسحاب 10 أندية.

وقال بيريز في مقابلة عبر إذاعة “كادينا سير”: “أنا حزين ومحبط، لقد عملنا على هذا المشروع لسنوات عديدة وربما لم نتمكن من شرحه جيدا، الطرح الذي قدم كان نتاج عمل 3 سنوات في سعي لمحاربة الوضع الاقتصادي الذي نمر به”.

وشدد: “الدوري الإسباني لن يمس، لكن نظام دوري الأبطال عفا عليه الزمن ولا يصبح مشوقا إلا من دور الثمانية”.

وكشف: “كلنا سعداء أن فرق من دول مختلفة يقابلون بعضهم البعض، لكن في العام الماضي خسر الـ 12 فريقا المؤسسين 600 مليون يورو. لم نرد الاستعراض لكن أتت لنا فكرة إجراء مواجهات بين أقوى فرق أوروبا، بحيث لا تخسر الفرق الكبيرة الأموال. هذه الأندية تملك مليار مشجع من أصل 4 مليار متابع لكرة القدم”.

وعن انسحاب الأندية الإنجليزية من دوري السوبر الأوروبي، أوضح بيريز: “لا أظن أن الإنجليز قد رحلوا، المشروع لم يتوقف لكنه معلق. حتى هذه اللحظة، لم يرحل أي من الفرق الـ 12 من دوري السوبر الأوروبي وبالتالي لم يدفعوا الشروط الجزائية في العقد”.

وأكمل: “أحد الأندية لم يكن مقتنعا بما فيه الكفاية بالمشروع ونقل هذا الأمر إلى زملائه”، مضيفا: “بدأ مالكو أحد أندية مانشستر بحملة تلاعب وببث أخبار أن الأمر سيؤثر على الدوريات المحلية”، رافضا ذكر هوية النادي.

وأكد بيريز: “احتجاج جمهور تشيلسي؟ كانوا 40 فردا، ويمكنني أن أقول من ذهب بهم إلى هناك. الذي حرك جمهور تشيلسي هو نفسه من جعل قادش يرتدون قميص الإحماء المناهض للبطولة ضدنا اليوم”.

وفي معرض دفاعه عن مشروعه شرح بيريز أن خلال 20 عاما له في عالم كرة القدم لم يواجه عدائية كالتي أظهرها كل من الويفا والفيفا في الأيام الماضية، قائلا: “اتهمونا بأننا قتلنا كرة القدم.. أنا لم أشهد هذا المستوى من العدائية طوال مسيرتي”.

المصدر: “وكالات”

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