ليبيا- نبهت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﺴﺘﺸﺎري معهد البحوث للدراسات الأوروبية والأميركية آية بورويلة لمخاطر الدور التخريبي التركي الساعي لعدم إجراء الانتخابات المقبلة.

موقف بورويلة جاء خلال استضافتها في برنامج “الاتجاهات التركية” الذي يذاع عبر موقع “أحوال تركية” الإلكتروني الناطق بالإنجليزية المعارض للنظام التركي تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد، وفيها أكدت أن تركيا ووكلاءها وقواتها في ليبيا ستبذل قصارى جهدها لضمان عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأضافت بورويلة قائلة: “إنهم لا يريدون انتخابات في ليبيا؛ لأنهم يعلمون أن الإسلاميين لن يكون لهم مستقبل في البلاد وسيفعلون كل شيء لتخريب الاستحقاق الانتخابي، فالقوات التركية لم تغادر ولا يعرف متى ستقوم بذلك، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي يدعو إلى انسحاب جميع المقاتلين الأجانب”.

وقالت بورويلة: “ولهذا السبب هناك حاجة لتحالف دولي لاحتواء تدخلات تركيا في الشؤون الليبية، فهذه الدولة تريد الإبقاء على المرتزقة السوريين الذين نشرتهم في ليبيا كوثيقة تأمين لتوفير الأمن للسياسيين الليبيين الموالين لها، وللضغط على حكومة طرابلس لفعل ما يريده الأتراك”.

وتطرقت بورويلة إلى ما هو موجود في تفويض السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة، في من تأكيد واضح على ضمان إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات الحكومية وخروج جميع القوات الأجنبية، مبينة أنه قد يكون مجرد كلام في الهواء لأنه من غير الواضح من يدير الشؤون الخارجية لليبيا.

وتحدثت بورويلة عن دور مصر المتوازن ضد وجود تركيا التي لم تتمكن من التقدم عسكريًا على الأرض منذ وضع الخطوط الحمراء المصرية في يوليو الماضي.

ترجمة المرصد – خاص

Share and Enjoy ! 0 Shares