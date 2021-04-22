مصر – وقعت مصر والسودان مذكرة تفاهم لتأسيس شركة مساهمة مصرية سودانية تتركز أعمالها على الإنتاج الزراعي والحيواني.

وقالت وزارة التموين المصرية في بيان امس، إن الشركة سيكون لها رأسمال كبير وستزيد التعاون الاقتصادي والتبادل السلعي والتجاري بين البلدين.

فيما أفادت وزارة قطاع الأعمال العام المصرية بأن جميع عناصر ومقومات النجاح ستكون متوافرة للشركة الجديدة، سواء في التربية الحيوانية أو زراعة الأعلاف وصناعة اللحوم والألبان والتجارة والتوزيع.

ويشتهر السودان بما لديه من ماشية، والتي تستوردها مصر المجاورة بشكل متكرر. ويكثف البلدان التعاون على عدة أصعدة، منها العسكرية.

ومن المقرر أيضا أن يتسلم السودان 400 مليون دولار من السعودية والإمارات لتمويل مستلزمات الإنتاج الزراعي لموسمي الصيف والشتاء هذا العام.

المصدر: رويترز

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