ليبيا – قال عضو ملتقى الحوار السياسي عن مجلس الدولة عبد القادر حويلي الموالي بشدة لتركيا إن أعضاء اللجنة القانونية يتشاورون افتراضيًا عبر برامج الرسائل النصية، وذلك في طور الصياغة النهائية للتقرير حول القاعدة الدستورية التي ستقدم إلى ملتقى الحوار السياسي.

حويلي وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري اليوم الخميس أوضح أنهم قد يحتاجون إلى جلسة مشاورات افتراضية أخيرة لتسليم التقرير النهائية والقاعدة الدستورية نهاية الشهر الجاري، قائلًا إنه ما زال هناك بعض الاختلافات حول بعض النقاط وأبرزها آلية انتخاب الرئيس وبعض نصوص قسم اليمين الدستورية، والتي اتفقوا في جلساتهم في تونس على إحالتها إلى ملتقى الحوار مجتمعًا للتصويت عليها.

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