ليبيا – اتهم عضو مجلس النواب زياد دغيم رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح بعرقلة التصديق على مشروع قانون الميزانية المقدم من قبل حكومة الوحدة الوطنية.

دغيم أوضح في تصريحات لموقع أخبار ليبيا 24 تابعتها صحيفة المرصد أن المستشار صالح سيضع كل المعرقلات أمام القائمة التي انتصرت عليه، مؤكدًا أن الميزانية لن تقر إلا بعد مدة وابتزاز، والأهم من هذا كله تحطيم مشروع الحكومة وخطتها، وأن الأيام ستثبت ذلك.

وأضاف دغيم: إنه لا جدوى من جلسات يديرها من تتعارض مصالحه، وفق القاعدة القانونية العامة تعارض المصالح. مرجعًا عدم مشاركته في جلسة مجلس النواب الأخيرة لموقفه المعلن من مسألة تولي من تتعارض مصالحه مع حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي الجديد مهام عقد الجلسات.

وفي سياق ذي صلة، دعا دغيم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى توضيح فلسفة الحكومة المفترضة للوزراء، مبينًا في تصريحات لقناة ليبيا الحدث تابعتها صحيفة المرصد أن وزير الحكم المحلي الذي اتضح أنه لم يفهم طبيعة المرحلة وتسلم الحكومة مهامها من حكومة عبد الله الثني.

وأضاف دغيم: إن حكومة الوحدة الوطنية تمثل امتدادًا لحكومة عبد الله الثني، وعليه وزملاءه احترام قراراتها، مؤكدًا أن الوقت الآن هو للوحدة والتسامح وليس وقت تصفية الحسابات الأيدولوجية أو الجهوية.

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