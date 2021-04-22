ليبيا – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو إن لدى بلاده اتفاقيات عديدة مع ليبيا ستخلق بفضل الحكومة الجديدة والسلام الذي نشأ فرصًا جديدة للشركات الإيطالية.

دي مايو وفي تصريحات إذاعية وفقًا لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية أمس الأربعاء أضاف: “لدينا العديد من الاتفاقات من الماضي والتي علينا تنفيذها فقط، نحن مرتبطون بالعقود في ليبيا أصلًا، وما علينا إلا مجرد إعادة تشغيلها. فالأمر في ليبيا يقتصر على إعادة تفعيل ما كان موجودًا فقط”.

وتابع دي مايو موضحًا: “أن الشركات الإيطالية توشك على استئناف أعمال تشييد أكبر طريق ليبية سريعة تمتد من الحدود التونسية إلى الحدود المصرية مرورًا بمطار طرابلس الدولي، وهناك فرص للشركات الإيطالية في جميع القطاعات”.

رئيس الدبلوماسية الإيطالية اختتم تصريحاته بالقول: “رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة أخبرني أن ليبيا تمتلك المال، لكن الموضوع هو أنهم بحاجة إلى المعرفة، أي المعرفة في كل قطاع”، مضيفًا: “إنه في 22 من أبريل الجاري، ستزورنا وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش وسننظم منتدى أعمال بين الشركات الإيطالية والمؤسسات الليبية لبناء قناة مباشرة للاستثمار في ليبيا”.