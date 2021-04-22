مصر – أعلنت موسكو أنها أبرمت عقدا كبيرا لإنتاج عشرات ملايين الجرعات من لقاح “سبوتنيك V” الروسي ضد فيروس كورونا في مصر.

وأكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة في بيان أصدره اليوم الخميس، أن العقد الذي أبرمه مع شركة Minapharm المصرية للأدوية وشركة ProBioGen التابعة لها، ومقرها في ألمانيا، يقضي بإنتاج أكثر من 40 مليون جرعة من اللقاح الروسي في مصر سنويا في المرحلة الأولى.

وأشار البيان إلى أن الطرفين ينويان إطلاق عملية نقل التقنية في المستقبل القريب من أجل الشروع في إنتاج اللقاح الروسي في مصانع Minapharm بالقاهرة اعتبارا من الربع الثالث من العام الجاري.

وأوضح الصندوق الروسي أن شركة ProBioGen التابعة لـMinapharm تملك قدرات اختبارية في مجال تكنولوجيات النواقل الفيروسية وتطوير اللقاحات والعلاج الجيني، وستشارك في تحسين العمليات بغية تعديل حجم إنتاج “سبوتنيك V” بموجب العقد في المستقبل.

وأشار المدير التنفيذي لصندوق الاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف إلى أن الشراكة مع Minapharm أصبحت أول عقد لإنتاج “سبوتنيك V” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتم تسجيل “سبوتنيك V” حتى اليوم في 61 دولة في مختلف أنحاء العالم، يزيد إجمالي عدد سكانها عن ثلاثة مليارات نسمة.

وتصل فعالية اللقاح الروسي “سبوتنيك V”، الذي يجري التطعيم به على جرعتين، إلى 91.6% حسب نتائج الاختبارات السريرية التي أكدتها مجلة “لانسيت” الطبية الشهيرة أوائل فبراير، وإلى 97.6% حسب الإحصاءات التي أجريت في روسيا خلال فترة بين أوائل ديسمبر ونهاية مارس.

ويحمي هذا اللقاح الروسي بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من عدوى “كوفيد-19”.

المصدر: RT

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