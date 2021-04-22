ليبيا – أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، إن “لدينا اتفاقيات عديدة مع ليبيا ستخلق بفضل الحكومة الجديدة والسلام الذي نشأ، فرصا جديدة للشركات الإيطالية”.

وأضاف دي مايو في تصريحات إذاعية امس: “لدينا العديد من الاتفاقات من الماضي، التي علينا تنفيذها فقط، نحن مرتبطون بالعقود في ليبيا أصلا، وما علينا إلا مجرد إعادة تشغيلها، فالأمر في ليبيا يقتصر على إعادة تفعيل ما كان موجودًا فقط”.

وتابع دي مايو، موضحا أن “الشركات الإيطالية توشك على استئناف أعمال تشييد أكبر طريق سريع في ليبيا، يمتد من الحدود التونسية إلى الحدود المصرية، مرورا بمطار طرابلس الدولي، وهناك فرص للشركات الإيطالية في جميع القطاعات”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أن “رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، أخبرني أن ليبيا تمتلك المال، لكن الموضوع هو أنهم بحاجة إلى المعرفة، أي المعرفة في كل قطاع”.

واختتم بالقول إنه “في 22 أبريل الجاري، ستزورنا وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، وسننظم منتدى أعمال بين الشركات الإيطالية والمؤسسات الليبية لإنشاء قناة مباشرة للاستثمار في ليبيا”.

المصدر: وكالة “آكي”

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