ريال مدريد يثأر من قادش وينقض على صدارة “الليغا”

ريال مدريد يثأر من قادش وينقض على صدارة “الليغا”

إسبانيا – حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على مضيفه قادش بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما امس ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

وسجل أهداف ريال مدريد كل من الفرنسي كريم بنزيما “هدفين” في الدقيقتين 30 من ركلة جزاء و40، وألفارو أودريوزولا في الدقيقة الـ33.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 70 نقطة وصعد إلى الصدارة رغم تساويه مع جاره أتلتيكو بالنقاط لأفضلية النادي الملكي في “المواجهات المباشرة” (تعادل الفريقان في الذهاب وفاز الريال إيابا).

ولدى أتلتيكو مدريد فرصة لاستعادة الصدارة عندما يستضيف هويسكا غدا الخميس ضمن الجولة ذاتها.

كما ثأر ريال مدريد من قادش الذي ألحق به خسارة مريرة ذهابا بهدف دون رد في عقر داره.

في المقابل، توقف رصيد قادش عند 36 نقطة في المركز الـ13 على جدول ترتيب فرق “الليغا”.

المصدر: RT

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