وانخفض خام برنت لتسوية حزيران المقبل، 0.35 بالمئة، ليصل إلى 65.09 دولارا للبرميل.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تراجعا بـ 0.39 بالمئة، ليصل الى 61.08 دولارا للبرميل.

هذا وأظهرت الأرقام الأمريكية إضافة مفاجئة قدرها 594 ألف برميل إلى المخزونات على مستوى البلاد وارتفعت منتجات البنزين إلى 8.93 مليون برميل يوميًا.