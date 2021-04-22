 زيادة مخزونات الطاقة الامريكية تسبب انخفاض اسعار النفط – صحيفة المرصد الليبية
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فيينا – تراجعت أسعار النفط، الخميس، لليوم الثالث على التوالي، بعد أن أظهرت البيانات زيادة بالمخزونات الأمريكية، وقلق المستثمرين بشأن التعافي غير المتكافئ في الطلب العالمي.
وانخفض خام برنت لتسوية حزيران المقبل، 0.35 بالمئة، ليصل إلى 65.09 دولارا للبرميل.
وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تراجعا بـ 0.39 بالمئة، ليصل الى 61.08 دولارا للبرميل.
هذا وأظهرت الأرقام الأمريكية إضافة مفاجئة قدرها 594 ألف برميل إلى المخزونات على مستوى البلاد وارتفعت منتجات البنزين إلى 8.93 مليون برميل يوميًا.
وكالات

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