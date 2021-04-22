ساسولو يقلب الطاولة على ميلان في عقر داره

ساسولو يقلب الطاولة على ميلان في عقر داره

إيطاليا – قلب ساسولو تأخره بهدف أمام مضيفه ميلان إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما امس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

وتقدم ميلان عن طريق نجمه التركي هاكان كالهانغولو في الدقيقة الـ30، قبل أن يقلب الضيوف النتيجة رأسا على عقب بتسجيلهم لهدفين متتاليين حملا توقيع جياكومو راسبادوري في الدقيقتين 76 و83.

وبهذا الفوز، رفع ساسولو رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد ميلان عند 66 نقطة في المركز الثاني.

وأصبح ميلان مهددا بفقدان الوصافة لصالح أتلانتا صاحب المركز الثالث برصيد 64 نقطة الذي يحل غدا الخميس ضيفا على روما.

المصدر: RT

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