روسيا – أفاد موقع Flight Radar، إن طائرة تجسس استراتيجية أمريكية من طراز Global Hawk، نفذت تحليقات استطلاعية بالقرب من حدود القرم.

وذكر الموقع أن هذا التحليق الاستطلاعي، تم قبيل تدريبات بحرية روسية في المنطقة.

ووفقا لمعطيات الموقع، حلقت طائرة الاستطلاع الأمريكية، فوق المياه الدولية القريبة من شبه الجزيرة الروسية، على ارتفاع 16 كلم تقريبا.

في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن المرحلة الرئيسية من تدريبات قوات الدائرة العسكرية الجنوبية، وقوات الإنزال الجوي، ستتم اليوم الخميس في ميدان التدريب “أوبوك”، في شبه جزيرة القرم، وذلك في إطار اختبار الاستعداد القتالي خلال فترة التدريب الشتوية.

المصدر: نوفوستي

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