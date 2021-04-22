ليبيا – حضر وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون ورئيس مؤسسة النفط في طرابلس مصطفى صنع الله الاجتماع الأول للوزارة والمؤسسة وشركاتها.

بيان صحفي صادر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد أكد أن الاجتماع يأتي في إطار التواصل المباشر والمتابعة والاطلاع على مختلف نشاطات القطاع النفطي، بحضور مستشاري الوزارة، وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، ومديري الشركات والمعاهد النفطية التابعة لها، ومعهد النفط الليبي.

ووفقًا للبيان استمع عون إلى ما طرحه مديرو الشركات النفطية من تقارير فنية وأرآء ومقترحات من شأنها التغلب على الصعاب والعوائق التي تواجه القطاع، وعلى رأسها موضوع تسييل الميزانيات؛ للتمكن من تنفيذ العمليات النفطية وللخروج من المديونية المحلية لكثير من الشركات.

وأضاف البيان: إن عون اطلع على القضايا التي تهم مستخدمي قطاع النفط مباشرة، وأبرزها التأمين الصحي وزيادة المرتبات بنسبة 67%، والمطالبات بإعادة النظر في اللوائح الإدارية والمالية المعمول بها في الشركات. مشيدًا بجهود وعطاء المستخدمين بالحقول والموانئ والمنصات البحرية ومكاتب المؤسسة والشركات بمختلف المدن.

وأوضح البيان أن عون ثمن هذه الجهود التي تأتي في ظل ظروف استثنائية، في وقت تسعى فيه الوزارة للعمل على حل المشاكل والقضايا الفنية والإدارية والمالية لمستخدمي القطاع؛ لأنها على تواصل دائم بحكومة الوحدة الوطنية لتسريع ذلك.

وكشف عون عن نتائج الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، بحضور محافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير، ووزير المالية خالد المبروك، ومنها تحويل مبلغ مليار و48 مليون دينار لحساب المؤسسة، تم فعليًا إيصال 500 مليون دينار منها.

وأضاف عون أن المتبقي من المبلغ سيجري تحويله بعد التنسيق مع وزارة التخطيط؛ لأنه من البند الثالث في الميزانية.

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