إسبانيا – قام فريق برشلونة بزيارة لمتحف النادي الكتالوني، لوضع كأس ملك إسبانيا التي توج بها البرسا السبت الماضي، عقب الفوز برباعية نظيفة أمام أتلتيك بيلباو.

ونشر النادي عبر حساباته الرسمية فيديو زيارة لاعبي الفريق وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمدرب الهولندي رونالدو كومان، كونها البطولة الأولى التي يحصدها المدير الفني الجديد مع برشلونة.

ورفع برشلونة كأس ملك إسبانيا للمرة الـ31 في تاريخ المسابقة وهو رقم قياسي، موسعا الفارق بينه وبين وصيفه أتلتيك بيلباو إلى 8 ألقاب، ويليهما ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 19 لقبا.

المصدر: twitter/FCBarcelona

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