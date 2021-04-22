ليبيا – وقع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية ووزيرة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية هالة زايد مذكرة تفاهم في مجال الصحة بين الجانبين.

الطرفان اتفقا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة على معاملة الليبيين معاملة المصريين في تلقي العلاج والاستفادة من خدمات المؤسسات العلاجية المصرية العامة والخاصة، وفق أسعار التأمينات الخاصة بالمصريين، وتسهيل دخول المرضى الليبيين وسيارات الإسعاف إلى جمهورية مصر.

ونصت الاتفاقية التي وقعت في مقر رئاسة الوزراء في طرابلس الأول من أمس على التعاون المشترك في مجالات التدريب وتنمية الموارد الصحية، خاصة بين مركز تنمية القوى العاملة الطبية في ليبيا والمعهد الوطني للتدريب في جمهورية مصر، كما تكفل الجانب المصري بإعارة واستجلاب العناصر الطبية والطبية المساعدة لتغطية العجز ورفع القيود على سفر هذه العمالة إلى ليبيا.

وتضمنت الاتفاقية على أن يقوم الجانب المصري بتزويد الجانب الليبي بإمدادات الأكسجين الطبي المسال للاستجابة لأي أزمة تحدث بسبب جائحة كورونا، وقد دخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ منذ توقيعها.

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