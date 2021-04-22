روسيا – تتوقع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية تحسن سعر صرف الروبل بحلول نهاية العام الجاري، وترى الوزارة أن العملة الروسية مقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية.

وجاء التوقعات بحسب ما نقلته صحيفة “إزفستيا” الروسية عن مصدر في الوزارة اليوم الخميس.

ومن المتوقع أن يصعد سعر صرف الروبل إلى مستوى 71 – 72 روبلا مقابل الدولار بحلول نهاية العام، ويتوقع أن يبلغ متوسط سعر الصرف هذا العام مستوى 73.3 روبل للدولار، و71.8 روبل في العام 2022، و72.6 روبل في العام 2023.

وللمقارنة يتم تداول العملة الروسية الآن عند مستوى 75.7 روبل، أي أنه من المتوقع تحس سعر صرف الروبل بنسبة 6.5%.

المصدر: نوفوستي

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