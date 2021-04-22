ليبيا – اعتبر المحلل الاقتصادي والخبير المالي الليبي هيثم العبيدي أن زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى طرابلس كان لها تداعيات كبرى، سواء على المستوى الشعبي والاجتماعي والاقتصادي.

العبيدي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الأربعاء، أشار إلى أن المكاسب التي عادت على البلدين كبيرة، سواء بتوقيع الاتفاقيات أو معاملة الليبيين كالمصريين في القطاع الصحي، خاصة في ظل تردي الأوضاع في البلاد.

وأوضح أنه في مجال النقل الجوي سوف تعود حركة الطيران بين طرابلس بنغازي القاهرة، ومشاركة مصر في إعادة الإعمار خاصة، لما لها خبرة في مجال المنشآت والإعمار.

وعبر الخبير المالي عن أمله في أن يدخل البنك المركزي المصري في مساعدة القطاع المالي والمصرفي وتحديثه في البلاد، مشيرًا إلى أن الانقسام السياسي قبل ذلك عطل هذه الخطوة.

وأكد أن الخطوات المقبلة بعد مبادرة حسن النية ستكون السوق الحرة وإعادة تفعيل اللجان المشتركة، مشيرًا إلى أن مصر لها دور كبير في إعادة الإعمار ومساندة ليبيا في الإصلاح الاقتصادي.

العبيدي بين أن الحكومة الليبية وضعت التجربة المصرية الرائدة بعين الاعتبار، وتحاول الاستفادة من خبرات القاهرة في مجالات الطاقة والبنية التحتية، لذا ركزت الاتفاقيات على المجالات الأمنية والاقتصادية بشكل أساسي.