مصر – أرتكب الحارس محمد الشناوي، خطأ فادحا في مباراة فريقه الأهلي وضيفه سموحة، أمس الأربعاء، في لقاء مؤجل من الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا عن الضائع من المباراة، عندما كانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي 1-1، تقدم الشناوي لمنتصف الملعب لتنفيذ ركلة حرة على أمل دعم زملائه في تحقيق هدف الفوز في الوقت القاتل، ولكن “السحر انقلب على الساحر” حيث قطع فريق سموحة الكرة ولعبها بسرعة إلى لاعبه حسام حسن في وسط الملعب الذي لم يتوان من تسديدها في شباك الأهلي الفارغة مستغلا خروج الشناوي الخاطئ وتباطؤه في العودة إلى مرماه.

يذكر أن هذه الخسارة هي الأولى للأهلي في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

المصدر : RT

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