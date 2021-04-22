روسيا – كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال رسالته السنوية للجمعية الفدرالية الروسية (البرلمان) امس، عن إجراءات لدعم الأسر والشركات في روسيا.

وفي البداية أشار الرئيس الروسي إلى أن كلمته هذا العام ستكون مخصصة بشكل كبير للشؤون الداخلية، بما في ذلك الصحية والاجتماعية، والمسائل المتعلقة بالاقتصاد الوطني.

وأكد الرئيس الروسي على أن زيادة دخل المواطنين يعد هدفا رئيسيا للحكومة الروسية، داعيا الحكومة للعمل في هذا المسار، كذلك العمل على خفض معدلات البطالة في البلاد.

وأقر بوجود صعوبات في الاقتصاد الروسي بسبب جائحة كورونا، وقال: “نحن نتفهم الضربة التي أحدثها الوباء، والضرر الذي ألحقه برفاهية الناس، ونحن نعرف ذلك من خلال الأرقام. وكم أدى إلى تفاقم مشاكل عدم المساواة الاجتماعية والفقر”.

وكلف الرئيس الروسي الحكومية بإعداد مجموعة من الاقتراحات، بما في ذلك بشأن خفض الضرائب، وتقديم قروض، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في روسيا، وخاصة في ظل أزمة كورونا.

وأشار إلى ضرورة تقديم تسهيلات للشركات الروسية التي تقوم بتصدير منتجات غير أولية، بما في ذلك إزالة جميع القيود المفرطة المفروضة على ضوابط الصرف الأجنبي للمصدرين، اعتبارا من يوليو المقبل.

وأقترح الرئيس تمديد برنامج يهدف لتحفيز القطاع السياحي الروسي حتى نهاية العام الجاري على الأقل، والذي يتضمن تعويض السائح عن جزء من نفقاته عند استجمامه في مناطق محددة من روسيا.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الحكومة الروسية ستدعم الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد الروسي، والتي ستساهم في خلق فرص عمل جديدة، ودعا الحكومة لدعم الشركات التي تستثمر أرباحها في تنمية الشركة.

وأضاف، أنه من المتوقع أن تسجل أرباح قطاع الشركات في روسيا في 2021 رقما قياسيا، على الرغم من الصعوبات الاقتصادية.

كذلك قدم الرئيس الروسي اقتراحا لدعم الأقاليم في روسيا، ويتضمن إعادة هيكلة قروض حتى العام 2029، والتي تم منحها في 2020 للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا، واقترح تخصيص قروض بقيمة 500 مليار روبل حتى العام 2023 لتطوير البنية التحتية في الأقاليم.

كذلك أعرب الرئيس بوتين عن تقديره وشكره للمواطنين الروس على عملهم الجاد في مكافحة جائحة كورونا، وحث مواطنيه على تلقي اللقاح المضاد للفيروس.

الطفل والأمم أولوية

أوعز الرئيس الروسي للحكومة الروسية بحلول 1 يوليو المقبل إعداد نظام متكامل من الإجراءات لدعم الأسر التي لديها أطفال.

كذلك أعلن عن مجموعة من الإجراءات التي تهدف لدعم الأسر، وقال بوتين إنه اعتبارا من يوليو المقبل، سيحصل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 16 عاما، والذين نشأوا في أسر وحيدة الوالد، على منحة شهرية تبلغ 5650 روبلا.

واقترح تقديم منحة شهرية تبلغ 6350 روبلا في الشهر للنساء الحوامل المحتاجات، واقترح بوتين صرف دفعة مالية لمرة واحدة بقيمة 10 آلاف روبل للعائلات الروسية عن كل طفل يدرس في المدراس، وعن كل طفل سيذهب إلى الصف الأول في العام القادم.

المصدر: RT

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