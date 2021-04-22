ليبيا – نشر موقع “داون تو إيرث” الهندي المعني بشؤون البيئة ملخصًا لمسح جديد أجراه علماء من 6 دول حول المياه الجوفية في ليبيا وعدد من الدول الإفريقية.

الملخص الذي تابعته وترجمت أبرز ما جاء فيه صحيفة المرصد، أشار إلى أن نتائج المسح يمكن أن تساعد في لفت انتباه صناع القرار في ليبيا وهذه الدول لاتخاذ تدابير لإدارة المياه الجوفية، بشكل يتناسب مع خصائص التخزين وإعادة تغذية طبقات المياه، وبما يلبي متطلبات إدامة هذا المصدر الحياتي الحيوي.

ووفقًا للملخص تتمتع لييبا ودول شمال إفريقيا بما في ذلك الجزائر ومصر بخاصية الأمطار القليلة، في مقابل امتلاك مخزون كبير من المياه الجوفية، فيما تملك دول جنوب الصحراء الكبرى مخزونًا ضئيلًا من هذه المياه قياسًا بالطاقة المطرية سنويًا فيها.

وأضاف الملخص: إن ليبيا ودول شمال إفريقيا تفتقر لمعدلات التخزين وإعادة التغذية الكبيرة للمياه الجوفية التي تم تخزينها منذ آلاف السنين، مبينًا أن الافتقار إلى البيانات المتعلقة بالمياه يمثل قيدًا رئيسًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة.

ترجمة المرصد – خاص

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