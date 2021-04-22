ليبيا – التقى وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي أمس الأربعاء سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، بحضور مدير مكتب التعاون الدولي خالد عطية؛ لبحث سبل التعاون بين البلدين فيما يخص المجال الصحي.

اللقاء بحث -بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة- مدى تعاون الدولة الألمانية في تسهيل إجراءات السفر للمرضى الذين يعانون من حالات حرجة يصعب علاجها بالداخل، وإرسال خبراء ألمان في التخصصات الدقيقة لليبيا لإجراء العمليات بالداخل لتقليل التكلفة المالية، ونقل الخبرات الألمانية للعناصر الطبية والطبية المساعدة.

من جانبه، طلب الزناتي من السفير الألماني فتح باب التعاون فيما يخص إعادة بناء نظام الرعاية الصحية الأولية، وتوفير المعدات الطبية وتسليم الشركات الألمانية إدارة بعض المستشفيات.

وأكد على دور السفارة الألمانية في ليبيا على توضيح الصورة الحقيقية للوضع داخل البلاد؛ لأن هناك استقرارًا أمنيًا عكس ما يتم تداوله من أخبار.

من جهته، أعرب السفير عن سعادته لعودة العلاقات بين البلدين، لافتًا إلى أن بلاده تتفهم جميع التحديات التي تواجه القطاع الصحي في ليبيا بعد حرب طويلة عانتها، ناهيك عن الوضع العالمي جراء وباء جائحة كورونا والقيود الاحترازية المتعلقة بها، مؤكدًا أن ألمانيا ستسعى لبناء فكرة جيدة عن ليبيا.

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