سوريا – أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانونا يعتمد الأسعار الرائجة للعقارات في تحصيل الرسوم العقارية، وذلك بعد نحو شهر على قانون مماثل يحدد الضريبة وفقا للأسعار الرائجة.

وذكرت وكالة “سانا” أن القانون الجديد (رقم 17 للعام 2021) يهدف إلى “تحقيق العدالة في تحصيل الرسوم العقارية استنادا إلى الأسعار الرائجة للعقارات وتطوير الخدمات العقارية وتقديمها إلكترونيا”.

وأوضحت أن رسوم الخدمات العقارية سيتم تعديلها بموجب القانون الجديد، لتواكب القيم الحالية للعقارات.

وأشارت إلى أن “الرسوم القديمة مضى على وضعها سنوات طويلة، وأصبحت هناك فجوة بين أسعار العقارات حينها وأسعار العقارات اليوم”.

المصدر: سانا

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