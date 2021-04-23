ليبيا- أبدت البعثة الأممية قلقها بشأن توقف إنتاج النفط مؤخرًا في ميناء الحريقة شرق البلاد، وإزاء احتمال أن تكون هناك عمليات إغلاق أخرى وشيكة.

ووفقًا لبيان صحفي نشرته البعثة وتابعته صحيفة المرصد، يمثل استمرار إنتاج النفط والحفاظ على استقلال مؤسسة النفط وحياديتها ركيزة أساسية وحيوية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في ليبيا، داعيًا جميع الأطراف لضمان بقاء المؤسسة الوطنية مستقلة وتكنوقراطية تمتلك ما يكفي من الموارد.

وشدد البيان على وجوب تحقيق إدارة شفافة وعادلة للموارد على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي، بغية مكافحة الفساد؛ لأن هذا الأمر بالغ الأهمية بالنسبة للحكومة المطالبة بتحسين تقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي.

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