ليبيا – طالب عضو مجلس النواب أحمد الشارف المؤسسات الليبية وخاصة البرلمان والسلطة التنفيذية الجديدة والقيادة العامة للقوات المسلحة بإعلان حالة الاستنفار القصوى، وذلك لتأمين الحدود الجنوبية للبلاد من خطر المتمردين والإرهابيين في ظل التوتر الذي تشهده تشاد حاليًا.

الشارف وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية اليوم الجمعة، أكد تواصله بشكل مستمر مع دول الجوار الليبي للتنسيق الأمني وضبط الحدود المشتركة خوفًا من الحركات الإرهابية النشطة في المنطقة، والتي يمكن أن تستغل الظروف الراهنة في تشاد لزعزعة الأمن والاستقرار، داعيًا قوات الجيش لإعلان الطوارئ وتأمين الحدود والمنافذ الليبية، وذلك لأن أمن واستقرار الجنوب يعني استقرار ليبيا ودول جوارها من الناحية الشرقية والغربية، وكذلك الدول الجارة في البحر الأبيض المتوسط.

وحذر الشارف من دخول متطرفين من تشاد، مما سيؤدي لزعزعة أمن واستقرار ليبيا؛ لأن المتمردين في تشاد كانوا يتدربون في جنوب ليبيا ومعهم حركات بوكوحرام وعدد من الإرهابيين الفارين من مدن بنغازي وسرت ودرنة.

الشارف ناشد الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ضرورة الاضطلاع بمسؤولياتهما والقيام بدورهما تجاه ما يحدث في تشاد والجنوب الليبي، لإرساء الأمن والاستقرار وتجنيب المنطقة خطر انتشار الجماعات المتطرفة والمتشددة.

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