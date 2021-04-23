الشرطة الإسرائيلية تجبر المعتكفين على الخروج من المسجد الأقصى بالقوة

الشرطة الإسرائيلية تجبر المعتكفين على الخروج من المسجد الأقصى بالقوة

القدس – أجبرت الشرطة الإسرائيلية المعتكفين في المسجد الاقصى على الخروج منه بالقوة، بعد اقتحام باحاته والمصليات المسقوفة.

وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية أجبرت المقدسيين والمصلين المعتكفين داخل المسجد على مغادرته بالقوة.

وأشارت المصادر إلى أن القوات هددت المتواجدين بالاعتقال في حال عدم مغادرة المسجد على الفور.

وحذرت “رابطة علماء فلسطين” في قطاع غزة من “مؤامرة خطيرة” تستهدف المسجد الأقصى من قبل المستوطنين الإسرائيليين.

وقال نسيم ياسين رئيس الرابطة: “نحذر المسلمين من مؤامرة جديدة وخطيرة تستهدف المسجد الأقصى من قبل المستوطنين”.

وأضاف: “تقوم في هذه الأيام جماعات تسمى بجماعات الهيكل (استيطانية) بدعوة إلى مؤتمر تحضيري لاقتحام المسجد الأقصى بأعداد كبيرة في 28 رمضان (الموافق 10 مايو القادم)”.

ودعا ياسين علماء الأمة العربية والإسلامية والمؤسسات الإسلامية والحقوقية “إلى التحرك الفوري لوقف هذه المخططات الخطيرة التي تستهدف أقدس مقدسات الأمة”.

كما طالب بـ”تحشيد أبناء الأمة للوقوف في وجه هذه المخططات والمؤامرات الخطيرة على المسجد الأقصى ووقف الاعتداءات والاقتحامات من العدو الصهيوني وقطعان مستوطنيه”.

وتحتل إسرائيل القدس الشرقية منذ يونيو 1967 وتسمح منذ 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى، رغم الاحتجاجات المتتالية من قبل هيئات إسلامية داخلية وخارجية.

المصدر: وكالات

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