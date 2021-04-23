إندونيسيا – أعلن رئيس أركان البحرية الإندونيسية الأدميرال يودو مارغونو أنه تم العثور على جسم غامض قرب من موقع اختفاء غواصة البحرية الإندونيسية على عمق 50-100 متر.

وقال مارغونو في مؤتمر صحفي “إننا ننتظر وصول سفينة بحرية مزودة بمرافق كشف تحت الماء إلى المنطقة قبل أن نتمكن من إجراء مزيد من التحقيق”، معربا عن أمله بأن يكون الأكسجين كافيا حتى يتم العثور على الغواصة وطاقمها”، مؤكدا أنها في حالة جيدة وآمنة للاستخدام.

هذا وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إنه أمر قائد الجيش ورئيس أركان البحرية ووكالة البحث والإنقاذ وغيرها من الحالات بنشر كل القوات وبذل أقصى الجهود للعثور على طاقم الغواصة وإنقاذهم”، مشددا على أن “الأولوية الرئيسية هي سلامة أفراد الطاقم البالغ عددهم 53 فردا”.

يذكر أن الغواصة من طراز KRI Nanggala 402 كانت تشارك في تدريب يوم الأربعاء، قبل أن يبلغ عن فقدانها.

المصدر: “الغارديان” + RT

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