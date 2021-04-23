منطقة الكفرة العسكرية وفي بيان صحفي لها نشرته عبر مكتبها الإعلامي قالت: “بتعليمات من آمر منطقة الكفرة العسكرية اللواء المبروك المقرض، رفعت درجة الاستعداد والجهوزية التامة لكافة الوحدات العسكرية للقوات البرية والجوية”.

وأكد البيان تجهيز الوحدات العسكرية بالإمكانيات والمعدات اللازمة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المنطقة، وذلك بتكليف دوريات برية وجوية على الحدود، بالإضافة إلى تمركز للسرية مقاتلة في قاعدة السارة، والانطلاق منها في دوريات على الحدود مع دولة تشاد.

منطقة الكفرة العسكرية شددت في ختام بيانها على القيام بعملية دعم الأجهزة الأمنية داخل المنطقة لتأمينها وضبط المخالفين.

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