ليبيا – زار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائباه عبد الله اللافي وموسى الكوني ورئيس حكومة الوحدة الوطنية مدينة مصراتة للوقوف على واقع حالها.

وأكد بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي طالعته صحيفة المرصد أن الوفد الرباعي التقى بأعضاء المجلس البلدي مصراتة وحكماء وأعيان المدينة، لبحث عدد من القضايا المهمة وعلى رأسها قضية عودة المهجرين والنازحين قسريًا.

وأشار البيان إلى تدارس الجميع ملفات عودة المهجرين والنازحين والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، إضافة لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

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