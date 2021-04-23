إسبانيا – تألق الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد بشكل لافت خلال مباراة فريقه أمس ضد مضيفه قادش ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

وقاد بنزيما فريقه للفوز بثلاثية نظيفة، بتسجيله لهدفين وصناعة الهدف الثالث.

وحسب شبكة “أوبتا” العالمية للإحصائيات، فإن بنزيما وصل لـ88 تمريرة حاسمة في الدوري الإسباني، ليصبح أكثر لاعب لريال مدريد صناعة للأهداف في “الليغا” في القرن الـ21، متخطيا رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي قدم 87 تمريرة حاسمة مع النادي الملكي في الدوري قبل أن يرحل إلى يوفنتوس الإيطالي صيف عام 2018.

وبفوزه أمس، رفع ريال مدريد رصيده إلى 70 نقطة وصعد إلى الصدارة رغم تساويه مع جاره أتلتيكو بالنقاط لأفضلية النادي الملكي في “المواجهات المباشرة” (تعادل الفريقان في الذهاب وفاز الريال إيابا).

ولدى أتلتيكو مدريد فرصة لاستعادة الصدارة عندما يستضيف هويسكا اليوم الخميس ضمن الجولة ذاتها.

المصدر: RT

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