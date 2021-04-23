ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إن دعوات إخراج المرتزقة من ليبيا تقوم بها أطراف محلية ودولية، مؤكدًا أن هذا الملف ليس بيد الليبيين وحدهم، فالمجتمع الدولي يرفع شعار إخراج المرتزقة، لكن بعض الدول التي دفعت بالمرتزقة تماطل في إخراجهم؛ لأنها تقوم بمساومات بالخصوص.

بن شرادة وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” اليوم الجمعة، أوضح أن هذا الملف لم يحسم بين الدول التي نقلت المرتزقة والأخرى التي تسعى لإخراجهم، لافتًا إلى أن الشعب الليبي لا يستطيع إخراج المرتزقة في ظل الانقسام بين المؤسسات العسكرية وغياب الثقة بينهم.

وأشار عضو مجلس الدولة إلى أن أفضل تحرك لإخراج المرتزقة هو توحيد المؤسسة العسكرية الليبية لتشمل كل الليبيين، وهنا سيكون إخراج المرتزقة أسهل بكثير.

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