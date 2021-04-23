موسكو – رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اقتراح نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عقد لقاء بينهما في أي مكان بمنطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

وأعرب بوتين خلال اجتماع عقده امس في موسكو مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، عن أسف روسيا إزاء “الكثير من الخطوات التي اتخذت لتدمير العلاقات” بينها وأوكرانيا، مضيفا: “لكن إذا رغب الرئيس زيلينسكي في إعادة بناء هذه العلاقات فإن ذلك لا يستدعي سوى الترحيب من جانبنا”.

وقال: “السؤال: ما الذي نريد مناقشته في هذا اللقاء؟ إن كان الحديث سيطال قضايا دونباس، فيتعين على القيادة الأوكرانية بالدرجة الأولى لقاء قادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، قبل مناقشة هذه القضايا مع ممثلين عن دولة ثالثة وهي روسيا في هذه الحالة”.

وتابع: “وفي حال سيركز الحديث على سبل تطوير العلاقات الثنائية، فإننا مستعدون لاستقبال الرئيس الأوكراني في موسكو بأي وقت يلائمه”.

وفي معرض تعليقه على مبادرة كييف لنقل اجتماعات مجموعة الاتصال الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية من مينسك إلى مكان آخر، أشار بوتين إلى أن السلطات البيلاروسية أتاحت باستضافتها هذه المفاوضات الفرصة “لمن يرغب في إيجاد حل للمشاكل القائمة” وأن مينسك لا تتدخل بأي شكل من الأشكال في عمل المجموعة.

وتابع: “إذا لم يرغب أحد في الانشغال بذلك، فمن الممكن دائما إيجاد الذرائع لعدم العمل على هذا الموضوع المهم جدا حسب رأي”.

المصدر: RT

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