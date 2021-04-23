ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبدالمطلب ثابت أن اللجنة المشكلة لاستقبال ملفات المترشحين للمناصب السيادية المكلفة من رئيس مجلس النواب، ليس لها الحق في إحالة الملفات إلي مجلس الدولة الاستشاري قبل عرضها علي النواب من أجل النظر فيها والتأكيد عليها.

ثابت شدد في تصريح لصحيفة المرصد على ضرورة تحصل المرشحين للمناصب السيادية على علي تزكيات من قبل اعضاء مجلس النواب الليبي أولاً.

وقال عضو مجلس النواب في ختام حديثه أن هذه اللجنة وظيفتها استقبال الملفات المترشحين للمناصب السيادية فقط، وبعد فرزها يتم عرضها على اعضاء مجلس النواب من أجل النظر في أمرها، وليس لإحالتها لمجلس الدولة، مؤكدًا أن إحالة القائمة للمجلس الاستشاري خرق كبير في اللوائح والقوانين المعمول بها داخل مجلس النواب الليبي.

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