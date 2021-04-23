إيران – أعتبر قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي أن إيران لم تقدم على أي أنشطة في برنامجها النووي لا يمكن العدول عنها.

وقال: “لم يفعلوا شيئا لا يمكن العدول عنه”.

من جهته، كشف مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية أن “خلافات مهمة” لا تزال قائمة بين واشنطن وطهران حول كيفية استئناف الالتزام بالاتفاق النووي، رغم تحقيق بعض التقدم في محادثات فيينا غير المباشرة.

وقال المسؤول إن “المفاوضات ستتطلب جولات عدة على الأرجح، ولا تزال أبعد ما تكون عن تحقيق النتيجة والنتائج غير مؤكدة”.

وأشار إلى أن “الخلافات الرئيسية بين واشنطن وطهران تتعلق بالعقوبات التي ينبغي أن ترفعها الولايات المتحدة والخطوات التي ينبغي لإيران اتخاذها من أجل العودة للامتثال لالتزاماتها بكبح برنامجها النووي”.

وتجتمع إيران والقوى العالمية، وهي روسيا وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا في فيينا لتحديد الخطوات التي ينبغي اتخاذها لإحياء الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018.

ويتنقل ممثلو القوى الخمس بين الوفدين الإيراني والأمريكي في فيينا، حيث رفضت إيران إجراء مفاوضات مباشرة، على أن تتواصل المحادثات الأسبوع المقبل.

المصدر: “رويترز”

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