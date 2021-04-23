روسيا – أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن اختتام اختبار الجاهزية القتالية لقوات المنطقتين العسكريتين الجنوبية والغربية وأمر بعودة العسكريين الذين شملهم الاختبار إلى مواقع مرابطتهم.

وشدد شويغو في كلمة ألقاها اليوم الخميس في شبه جزيرة القرم، على أن الاختبار المفاجئ حقق جميع أهدافه بالكامل، مؤكدا أن القوات الروسية سترد بشكل مناسب على أي تطورات قرب حدود البلاد.

وأشار الوزير إلى أن التدريبات التي أجراها الجيش الروسي في القرم جاءت بهدف التأكد من استعداد القوات للتصدي لأي عملية إنزال بحري محتملة.

ووجه شويغو هيئة الأركان وكبار القادة العسكريين بإجراء تحليل مفصل واستخلاص نتائج الاختبار.

وأكد الوزير أن العسكريين من قوات الجيش الـ58 التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية والجيش الـ41 التابع للمنطقة العسكرية الوسطى والفرق الـ7 والـ76 والـ98 التابعة لقوات الإنزال الجوي سيعودون إلى مواقع مرابطتهم بحلول أول مايو القادم، مشددا على ضرورة أن يمنع قادة هذه الوحدات حصول أي حوادث خلال نقل القوات إلى مواقع انتشارها.

وأجرت روسيا هذا الاختبار المفاجئ للجاهزية القتالية لقواتها في غرب وجنوب البلاد على خلفية التصعيد العسكري الجديد في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، وفي انتظار إجراء حلف الناتو أكبر مناورات له في أوروبا منذ الحرب الباردة في مايو ويونيو القادمين.

المصدر: نوفوستي

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