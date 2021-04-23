ليبيا – عبرت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش عن أملها في إعادة فتح المجال الجوي بين إيطاليا وليبيا وتسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال.

موقف المنقوش جاء خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته إلى جانب وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو بمقر الوزارة في روما وتابعت مجرياته صحيفة المرصد، وفيه أكدت أهمية توقيع اتفاقية مستقبلية لتسليم الليبيين المحكوم عليهم في إيطاليا مع ضرورة تفعيل نتائج مؤتمر برلين لمراجعة طرق تطبيق وقف إطلاق النار.

وشددت المنقوش على وجوب إخراج القوات العسكرية الأجنبية من ليبيا، بشكل يسمح بإجراء الانتخابات في ظروف من الأمن والاستقرار، مرحبة في ذات الوقت بافتتاح قنصلية إيطاليا في مدينة بنغازي، لتكون بداية صفحة جديدة بين البلدين.

وكشفت المنقوش عن عقد اجتماعات سنوية وفقًا لنظام التناوب للجنة المتابعة لوزارتي خارجية إيطاليا وليبيا لتنفيذ الاتفاقيات في مختلف القطاعات المتفق عليها والاجتماع في حالة الحاجة.

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