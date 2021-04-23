شركة التأمين على السفينة “إيفر جيفن”: هناك حاجة لإجراء قضائي من خلال محكمة مصرية لتعذر حل الأزمة

شركة التأمين على السفينة “إيفر جيفن”: هناك حاجة لإجراء قضائي من خلال محكمة مصرية لتعذر حل الأزمة

مصر – أكدت شركة التأمين على السفينة “إيفر جيفن” أن هناك حاجة لإجراء قضائي من خلال محكمة مصرية لتعذر حل الأزمة، مشيرة إلى أن جلسة النظر في القضية ستعقد في مصر في 4 مايو.

ولفتت الشركة إلى أنها قدمت التماسا في مصر بشأن احتجاز السلطات للسفينة.

ولا تزال “إيفر غيفن” محتجزة لدى السلطات المصرية، فيما تطالب هيئة قناة السويس بدفع تعويضات مقدارها مليار دولار إليها.

وكانت حركة الملاحية في قناة السويس تعطلت 6 أيام ما أحدث اضطرابا في سلاسل الإمداد العالمية بعدما انحشرت السفينة التي يبلغ طولها 400 متر بالعرض في القطاع الجنوبي من القناة التي تعد أقصر طريق بحري بين أوروبا وآسيا.

من جهة أخرى، أكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أن قناة السويس آمنة وستظل الشريان الرئيسي لحركة التجارة العالمية والممر الملاحي الأقصر والأسرع والأكثر أمانا.

المصدر: رويترز

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